Sindacati militari uniti: vogliamo un confronto con l’amministrazione sui provvedimenti che ci riguardano

Roma, 24 giu 2023 – COMUNICATO SINDACALE CONGIUNTO / Questi Sindacati Militari rilevano come la recente disposizione riguardante le assenze per esigenze sindacali e l’organizzazione interna dei Sindacati Militari, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), risulti inappropriata e non idonea allo scopo.

La circolare infatti sembra che recepisca le richieste presentate da alcune sigle sindacali che, chiaramente, non possono rappresentare la volontà dell'intero panorama delle OOSS militari.

L'evidente approccio unilaterale dimostra, ancora una volta, la presumibile propensione della amministrazione verso interlocutori singoli privilegiati tra le varie associazioni iscritte all’albo ministeriale, invece di costruire e concretizzare una volontà di dialogo universale che può esistere solo con l’ascolto e la discussione con tutti i sindacati.

Nella disposizione vengono disciplinate temporaneamente le assenze per motivi sindacali, ricorrendo all’utilizzo anomalo della licenza straordinaria per gravi motivi, in una maniera che costituisce una grave ingerenza sul piano dell’autonomia organizzativa delle singole associazioni sindacali.

Questa iniziativa assunta dalla DGPM svilisce l’impegno preso dal Ministro nell'incontro del 8 maggio, quando aveva espresso la necessità di porre rimedio a questo vulnus normativo.

Appare pertanto urgente un intervento corretti vo di quanto disposto attraverso un confronto con le OO.SS., al fine di pervenire ad una soluzione più corretta perché condivisa.

Si chiede altresì al Sig. Ministro di imprimere una decisa accelerazione per la stesura dei regolamenti attuativi senza dimenticare, per l’ennesima volta, il coinvolgimento delle associazioni sindacali militari. Le “relazioni sindacali” vanno scritte insieme attraverso tavoli paritetici, altrimenti non possono certamente definirsi relazioni.

ASSOMIL ITAMIL LRM NSC SCUDO SIAM SILMA SILME

SILMM SINAM SIULM SUM USAMI USMIA

