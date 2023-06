TFS, USIF: “GOVERNO RIMUOVA VULNUS E RISARCISCA CHI ANCORA ASPETTA IL SALARIO DIFFERITO”

Roma, 24 giu 2023 – “Finalmente é arrivata la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale in merito alle tempistiche di pagamento dei trattamenti di fine servizio (Tfs) per i dipendenti pubblici. La Corte Costituzionale ha riconosciuto come incostituzionale l’accredito differito, obbligando così il governo ad adottare nuove regole.

È incostituzionale che i dipendenti pubblici che vanno in pensione debbano attendere anni per vedersi assegnata la liquidazione e lo ha sentenziato la Corte Costituzionale con la decisione n.130, puntando il dito contro il differimento e la rateizzazione del Tfr e del Tfs dei dipendenti della Pa, in quanto non ottempera al

‘principio della giusta retribuzione, contenuto nell’art. 36 della Costituzione’. La Corte Costituzionale, dunque, non ha dubbi: bisogna ‘rimuovere subito il vulnus’. Ad oggi, la liquidazione arriva dopo almeno due anni, se non addirittura sette, nei casi di pensione anticipata, anche a rate quando l’importo supera i 50.000 euro. Il differimento della liquidazione del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici è stata

un’operazione emergenziale per fare cassa, la cui perpetuazione risulta oggi ingiustificabile. Una vera e propria appropriazione indebita da parte dello Stato perché il Tfs/Tfr ha natura di salario differito e in quanto tale è costituzionalmente tutelato. Il differimento determina, invece, una fattispecie discriminatoria a danno dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati, per i quali la liquidazione avviene immediatamente.

Il differimento del pagamento del Tfs e Tfr, non solo erode il potere d’acquisto, ma pregiudica in maniera significativa la vita dei colleghi, costringendoli a pagare una penalizzazione qualora decidessero di avvalersi dell’anticipo offerto dall’Inps o dalle banche.

USIF, dunque, chiede al Governo l’immediata rimozione del vulnus rilevato dalla Corte Costituzionale e la previsione di un risarcimento per tutti quei dipendenti pubblici che ancora oggi, a distanza di 2 e 7 anni, stanno aspettando di ricevere il loro salario differito”. Così in una nota Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

