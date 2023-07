PIANIFICAZIONI PER GLI UFFICIALI IN ENTRATA ED USCITA DALLE ATTIVITÀ DI COMANDO. (ANCORA NULLA OLL’ORIZZONTE)!

Roma, 5 lug 2023 – L’Intervento del Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari. Come tutti i militari e spesso con maggiore frequenza, gli Ufficiali dell’Esercito Italiano sono soggetti a trasferimenti che comportano lo spostamento geografico della sede di servizio.

Trasferimenti questi che inevitabilmente impattono sulla quotidianità e sulla gestione della famiglia.

Si pensi ad esempio a quei casi in cui ci sono figli da accudire, da iscrivere ad asili o scuole,

a quei casi dove la propria moglie o marito deve poter avere il giusto tempo per organizzarsi di conseguenza.

Oggi, dopo precise richieste in tal senso formulate dal Sindacato L.R.M in sede di riunione con il Capo di SME, nulla ancora perviene rispetto alla situazione delle pianificazioni degli Ufficiali che devono andare in comando di battaglione – gruppo o gruppo squadroni.

Gli stessi, Padri, Madri, militari al servizio del Paese, attendono ancora la così detta “pianificazione” redatta dal Dipartimento impiego del personale con la quale vengono designati per l’attività di comando.

Dunque i nostri Ufficiali interessati ai trasferimenti, vengono a sapere la loro destinazione a ridosso della stessa ed il ritardo nella pubblicazione della stessa (l’anno scorso uscì a fine giugno…) non fà che acuire i problemi logistici e assistenziali legati ad un intero nucleo familiare.

In soli 60 giorni ( luglio e agosto…..) questi Ufficiali per espletare l’anno di comando saranno costretti a fare i salti mortali per organizzarsi.

Ancor peggio, se non bastasse, è la situazione degli Ufficiali ( che lasciano ) in uscita dall’attività di comando, i quali conosceranno la propria destinazione ufficiale probabilmente solo alla fine del mese di luglio (stando a come è successo lo scorso anno…).

Appena 45 giorni di preavviso (luglio e agosto…) per un trasferimento che stravolgerà la quotidianità famigliare per almeno i prossimi tre anni… poiché non potranno far domanda di trasferimento per i successivi tre anni…

Noi di Libera Rappresentanza dei Militari abbiamo ufficialmente chiesto e reiteriamo tale accorato appello a che vi sia maggiore trasparenza nella gestione della movimentazione del personale e chiediamo di anticipare l’uscita di queste pianificazioni in maniera tale da consentire una più congrua riorganizzazione della propria vita familiare per il personale.

Diamo atto che la categoria Ufficiali spesso categhizzata quale ” privilegiata”, evidentemente in termini di rivendicazioni dei propri diritti è certamente al pari di ogni altra categoria ed è per questo che L.R.M. nella sua pluralità dell’azione sindacale si batte per la tutela di tutti i cittadini in uniforme che servono il Paese nella Forza Armata Esercito.

E’ incomprensibile, per noi di Libera, che ancor oggi, nel 2023 si assista a pianificazioni “dell’ultima ora” che non tengano nella giusta considerazione la componente umana dello strumento militare.

Dai Dirigenti ai Quadri occorre e necessita un cambio di passo ed una pianificazione “degna” di questo nome.

