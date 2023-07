ASPMI vince la battaglia sul diritto di trasferimento del personale volontario delle Forze Armate

Roma, 7 lug 2023 – Il personale volontario delle Forze Armate – Vfp1 e Vfp4 – ha diritto all’assegnazione temporanea ai sensi dell’ex articolo 42 dlgs n. 151/2001. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato – sezione seconda dell’Organo di Appello – dando ragione all’ASPMI in merito all’interpretazione della norma che tutela le famiglie dei militari.

Fino a oggi, infatti, l’amministrazione aveva dato un’interpretazione restrittiva della suddetta norma, escludendo dal diritto al trasferimento i militari – genitori – in ferma volontaria. Eppure le norme comunitarie dicono altro: da una parte l’art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede che “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”, dall’altra la Corte di Giustizia Ue che più volte ha fatto presente che non possono esistere discriminazioni tra il personale assunto a tempo determinato e gli indeterminati.

Per questo motivo il sindacato ASPMI ha intrapreso un contenzioso legale che prima l’ha visto sconfitto al Tar del Lazio – che con l’ordinanza cautelare n. 2456/2023, ha rigettato la domanda – per poi trionfare al Consiglio di Stato con una sentenza che cambierà l’interpretazione della norma in oggetto.

Grazie alla tenacia del lavoratore (Vfp4) discriminato e al deciso supporto del sindacato ASPMI che affida la tutela dei propri iscritti all’ Avv. Maria Immacolata Amoroso, si è arrivati a una sentenza che possiamo definire storica visto che l’amministrazione dovrà adeguarsi all’interpretazione data dal Consiglio di Stato, riconoscendo al personale volontario delle Forze Armate il diritto al trasferimento per il ricongiungimento alla famiglia.

