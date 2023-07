SPETTANZA UNA TANTUM DA AGOSTO 2023 / Applicazione dell’art. 1, commi 330 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – Una tantum 2023

Roma, 18 lug 2023 / Il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che: Con lavorazione centralizzata a partire dalla mensilità di luglio verrà erogato l’emolumento

accessorio una tantum, previsto dal comma 330 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), da corrispondere per tredici mensilità, determinato nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, l’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) ha pubblicato le misure del predetto emolumento da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

PERSONALE INTERESSATO

L’applicazione riguarda tutto il personale dirigente e non dirigente e il personale in regime di diritto pubblico destinatario di specifici provvedimenti negoziali appartenente ai seguenti comparti:

 Comparto Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (CNEL, ANSFISA-ANSV) sulla base dei CCNL in vigore

 Comparto Istruzione e Ricerca sulla base dei CCNL in vigore

 Comparto Funzioni Locali sulla base dei CCNL in vigore

 Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei CCNL in vigore

17 07 2023 107/2023

 Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico sulla base dei DPR in vigore

 Carriera Diplomatica sulla base del DPR in vigore

 Carriera Prefettizia sulla base del DPR in vigore

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge di bilancio è stato configurato il seguente nuovo assegno di tipo accessorio corrisposto per tredici mensilità, che potrà essere attribuito al personale amministrato:

CODICE ASSEGNO DESCRIZIONE 992 EMOLUMENTO UNA TANTUM 2023

In allegato, si fornisce la tabella dei sottocodici dell’assegno una tantum, con l’indicazione della qualifica associata.

Si precisa, altresì, che in caso di immatricolazione di nuovo personale l’assegno 992 –

EMOLUMENTO UNA TANTUM 2023 verrà attribuito automaticamente mentre in caso di variazioni di inquadramento, gli operatori dovranno intervenire ed operare la variazione anche dell’assegno 992.

EROGAZIONE

Sulla rata di luglio l’emolumento accessorio una tantum sarà attribuito al personale del

comparto Scuola con i relativi arretrati, per l’attribuzione ai supplenti brevi e saltuari degli arretrati si provvederà con un’apposita successiva lavorazione.

Sulla rata di agosto l’emolumento accessorio una tantum sarà attribuito con lavorazione al personale dei seguenti comparti:

 Comparto Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Enti ex art. 70 del

D.lgs. 165/2001 (CNEL, ANSFISA-ANSV)

 Comparto Istruzione e Ricerca (AFAM e Ricerca) sulla base dei CCNL in vigore

 Comparto Funzioni Locali sulla base dei CCNL in vigore

 Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei CCNL in vigore

17 07 2023 107/2023

 Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico sulla base dei DPR in vigore

 Carriera Diplomatica sulla base del DPR in vigore

 Carriera Prefettizia sulla base del DPR in vigore

ARRETRATI

Gli importi di arretrato spettanti dal 1° gennaio 2023 sono stati registrati con i seguenti codici:

5Q1 – ARR. UNA TANTUM 1,5% L.197 29/12/22 -AC

5Q2 – ARR. UNA TANTUM 1,5% L.197 29/12/22 – AP



Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.