IL PERSONALE CHIEDE CON FORZA TRASPARENZA NEI TRASFERIMENTI DEI SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL’ESERCITO ITALIANO

Roma, 19 lug 2023 – Tra la fine di giugno e la metà di luglio i Sottufficiali e i Graduati dell’Esercito hanno atteso, invano, di conoscere l’esito personale e generale della domanda che ogni anno genera aspettative, ansie e speranze, molte volte vane: quella domanda di trasferimento (chiamata istanza di parte, procedura ordinaria in base alla categoria di appartenenza) che regala ad alcuni la possibilità di ricongiungersi con il nucleo familiare e a molti altri la delusione per non avercela fatta, per l’ennesima volta.

Prendere conoscenza degli esiti completi della procedura serviva – oltre a conoscere l’esito – apparentemente a spazzare il campo da ogni dubbio sulla bontà della procedura, ma in realtà faceva nascere subito un nuovo germe di speranza nei colleghi non vincitori, che iniziavano a ragionare su cosa chiedere l’anno successivo, nel tentativo di dimezzare almeno le distanze.

Negli incontri che come SIAMO Esercito abbiamo avuto, in successione, con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito lo scorso 8 giugno, cui sono seguiti i tavoli tematici con il Dipartimento Impiego del Personale (DIPE), con il I Reparto, con il V Reparto e il Dipartimento delle Infrastrutture dello Stato Maggiore dell’Esercito, abbiamo registrato e apprezzato

un’innovativa apertura nei confronti della realtà sindacale militare, in ossequio alla legge 46/2022 che l’ha istituita. In particolare, lo scorso 12 luglio il Capo del DIPE aveva preannunciato una drastica modifica nella pubblicazione dei dati delle pianificazioni e dei trasferimenti del personale militare della Forza Armata, per rispondere alle due esigenze di tutela della privacy e della sicurezza dello strumento militare. Il S.I.A.M.O.

Esercito, pur apprezzando lo sforzo di comunicazione e partecipazione dei vertici militari, comprende entrambe le esigenze di privacy e sicurezza, ma conviene con i propri iscritti che queste non possono comprimere, fino ad annullare, la doverosa trasparenza dei procedimenti amministrativi.

Affermiamo quindi con forza che non rendere conoscibili ai concorrenti delle procedure i dati finali (per i Graduati da qualche tempo neanche le possibili sedi dove potrebbero essere trasferiti, costringendoli a una procedura “al buio”) dei trasferimenti è una decisione che impatta significativamente sulla vita personale e familiare di migliaia di colleghi.

SIAMO quindi disponibili, da subito, ad affiancare i nostri iscritti Sottufficiali e Graduati che vorranno, con un semplice accesso agli atti gratuito, chiedere i dati completi relativi alla provincia prescelta per la domanda di trasferimento, scrivendo alla mail trasferimenti2023@siamoesercito.org Chi non è ancora iscritto, aderendo al progetto del SIAMO Esercito, non solo potrà essere seguito nella redazione dell’accesso agli atti, ma sarà anche rappresentato in maniera professionale e competente in ogni esigenza lavorativa, godendo di una polizza di tutela legale gratuita. Noi ci SIAMO.

https://www.siamoesercito.org/iscriviti-campagna-tesseramento-2023-non-perdere-questa-occasione/

https://www.siamoesercito.org/tutela-legale/

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.