Carabinieri: Attivazione convenzioni negli O.P. fuori sede

Roma, 21 lug 2023 – La segreteria regionale del SIULM Carabinieri “Sicilia” comunica che, ha scritto al Comando Generale dei Carabinieri affinché si faccia promotore dell’attivazione delle convenzioni con ristoranti/mense che possano fornire pasti caldi ed in orari consoni con il servizio di ordine pubblico fuori sede.

Vi sono realtà, in cui moltissimi carabinieri, sono costretti ad adeguarsi o arrangiarsi per un pasto quando si trovano a fare un servizio di ordine pubblico fuori sede, nonostante i colleghi di altre FF.PP. abbiano attive in loco convenzioni con ristoranti o similari, che consentono di poter fruire del pasto, caldo, di buona qualità ed in orari consoni, non si può cenare alle 17:00 per dover intraprendere un servizio lontano 50/70 km alle ore 19:00 o dover sperare che qualche anima pia, provveda a consegnare un sacchetto che non è nemmeno igienico consumare in auto o appoggiati ad un muretto senza potersi lavare le mani.

Quindi la segreteria regionale del SIULM Carabinieri “Sicilia” ha chiesto, di intervenire celermente al fine di porre il giusto correttivo ad una problematica che colpisce trasversalmente tutto il personale militare.

