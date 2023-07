CAPRI, USIF: “PLAUSO A COLLEGA CHE HA SALVATO BAGNANTE”

Roma, 24 lug 2023 – “L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri plaude al collega Arcangelo Caso che, libero dal servizio, è intervenuto per salvare un uomo che rischiava di annegare nelle acque di Marina Piccola a Capri. L’uomo, mentre nuotava, ha avuto un malore ed è andato in arresto cardiaco. Tra i primi ad intervenire proprio il finanziere che, insieme ad altre persone, è riuscito a mettere in salvo il 62enne”.

Lo dichiarano Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) e il Segretario Regionale Campania, Raffaele Camberlingo.

