DDL DEL GOVERNO: MILITARI IN AVANZAMENTO ANCHE SE RINVIATI A GIUDIZIO

Roma, 24 lug 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da noimilitari.it / I Ministri della giustizia, Carlo Nordio, e della difesa, Guido Crosetto, hanno presentato in Senato il disegno di legge n. 808 recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”.

Il provvedimento contiene un’unica importante modifica al codice dell’ordinamento militare.

A normativa vigente, secondo quanto disposto dall’articolo 1051 c.o.m., il personale militare che si trovi in determinate situazioni non può essere inserito in aliquota di avanzamento e valutato per l’avanzamento. E se queste situazioni intervengono a lavori avviati delle commissioni di avanzamento, la valutazione viene sospesa.

Queste situazioni, espressamente indicate dalla legge, si verificano quando il militare sia:



