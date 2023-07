Il Tfs pagato subito con il prestito gratis è un buon risultato. Ma sulla liquidazione lo Stato ha tradito i dipendenti

Roma, 26 lug 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da pamagazine.it / Le voci che girano sostengono che il governo starebbe pensando di risolvere la vicenda del Tfs caricandosi direttamente il costo degli interessi e portando così a costo zero per il pensionato il prestito concesso dalle banche come anticipo del trattamento di fine servizio. Una soluzione tampone che risponderebbe solo ad uno dei rilievi d’incostituzionalità sollevati recentemente dalla Consulta. La

Corte Costituzionale infatti, dopo aver ricordato che il Tfs dei dipendenti pubblici è una retribuzione differita al pari del Tfr dei lavoratori privati (e quindi anche i primi hanno il diritto costituzionale di ottenere questa “giusta retribuzione”, con la dovuta tempestività), ha bocciato l’attuale sistema che rende possibile ottenere un anticipo della cifra maturata (fino a 45 mila euro) tramite un finanziamento bancario i cui oneri però restano in carico al lavoratore (si tratta di una spesa intorno ai 2000 euro per la cifra massima).

La tesi della Consulta è chiarissima:

“Le normative richiamate investono solo indirettamente la disciplina dei tempi di corresponsione delle spettanze di fine servizio.

Esse non apportano alcuna modifica alle norme in scrutinio, ma si limitano a riconoscere all'avente diritto la facoltà di evitare la percezione differita dell'indennità accedendo però al finanziamento oneroso delle stesse somme dovutegli a tale titolo.



