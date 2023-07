Maggiore impegno per la sicurezza del personale militare, ASPMI chiede un confronto al Ministro Crosetto

Roma, 27 lug 2023 – ASPMI – L’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha recentemente suggerito l’inserimento degli ospedali tra gli obiettivi sensibili da presidiare nell’ambito dell’Operazione Strade sicure, coordinata dall’Esercito italiano. Secondo Bertolaso, questo provvedimento potrebbe favorire un maggior senso di sicurezza e costituire un deterrente contro potenziali minacce.

Effettivamente da quando è stata attivata nel 2008 l’Operazione Strade sicure è stata fondamentale nell’assicurare la sicurezza dei cittadini grazie all’impegno crescente del personale delle Forze Armate. Tuttavia, è emersa la necessità di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso il personale militare impiegato nell’Operazione. Personale che in questi anni ha lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini, ma spesso senza il dovuto supporto e riconoscimento della propria importanza.

A tal proposito, ASPMI ha sollevato la questione della tutela del personale impiegato nell’Operazione Strade sicure, chiedendo un’audizione presso il Ministero della Difesa per discutere delle condizioni di lavoro che in questa estate torrida sono al limite della sopportazione. È inoltre necessario confrontarsi sulla necessità di allocare risorse adeguate per l’operazione, dato l’aumento della domanda di utilizzo del personale militare.

Tra le misure semplici ma significative che potrebbero migliorare le condizioni dei militari impiegati, c’è la fornitura di uniformi estive adeguate, come le polo a mezze maniche. Attualmente, infatti, il personale non dispone di queste attrezzature essenziali a causa della mancanza di fondi.

Inoltre, gli alloggi risultano sovraffollati e incapaci di fornire adeguati momenti di riposo al personale in servizio.

In risposta a queste preoccupazioni, l’ASPMI chiede un confronto con il Ministro della Difesa per discutere delle intenzioni politiche riguardo al futuro dell’Operazione Strade sicure. È essenziale che il riconoscimento verbale per il lavoro svolto dai militari venga seguito da azioni concrete per garantire la loro sicurezza e benessere.

In conclusione, l’Operazione Strade sicure si rivela di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini italiani, ma per mantenere l’efficienza e l’efficacia dell’operazione, è necessario prestare maggiore attenzione alle condizioni di lavoro e alle esigenze del personale militare. La salute dei cittadini merita un impegno concreto, ma allo stesso modo, occorre garantire il benessere di coloro che lavorano per preservarla.

Roma, 26 luglio 2023

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli

