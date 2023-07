Roma, 28 lug 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da ilmattino.it / Ha insultato i carabineiri che stavano eseguendo un servizio di controllo lungo le strade dell’isola di Ischia.

Poi ha postato tutto sui social ma i militari lo hanno scoperto. Così un ventenne di Napoli è stato denunciato per diffamazione.

E non solo: nei suoi confronti è partita anche la segnalazione per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola di Ischia. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

