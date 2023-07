Nemi, sacerdote di Roma in gita ai Castelli Romani precipita in un dirupo per salvare il suo cane: salvato dai vigili del fuoco

28 lug 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da ilmessaggero.it / Nemi, un sacerdote romano 40enne in gita con una scolaresca della sua parrocchia di Roma è precipitato in un dirupo di circa venti metri nel tentativo di salvare il suo cane, un piccolo Jack Russel, caduto poco prima. È successo sulla conca rocciosa e fitta di vegetazione del lago verso le 18:30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Nemi e gli specialisti del soccorso alpino fluviale di Roma e provincia sempre dei pompieri, supportati da due pattuglie dei Carabinieri di Nemi e Genzano.

I Vigili del Fuoco del Saf, che hanno impiegato un’ora per salvare il cane, hanno lavorato oltre tre ore, con varie tecniche e manovre speleo alpine, per recuperare e mettere al sicuro dal precipizio il religioso.

Il sacerdote in serata è stato poi trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Velletri con varie ferite e traumi in tutto il corpo, ma non sarebbe in gravi condizioni. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.