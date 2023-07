Sindacato Itamil Esercito: Equità di trattamento in missione nazionale.

Roma, 28 lug 2023 – Il Sindacato Itamil Esercito richiede maggiore trasparenza: “Stop alle differenze di trattamento in missione sul territorio nazionale”

Il Sindacato Itamil Esercito ha inviato una comunicazione dettagliata al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C. A. Pietro Serino, evidenziando la necessità di una maggiore trasparenza e uniformità nelle politiche relative ai costi, ai benefici e alle condizioni di alloggio delle missioni nazionali. A seguito di numerose segnalazioni, il sindacato ha riscontrato significative disparità nel trattamento del personale militare durante le missioni.

Queste disuguaglianze riguardano principalmente le condizioni di alloggio, il vitto e le indennità. Le dichiarazioni del sindacato evidenziano situazioni in cui ci sono militari, durante le missioni nazionali, che usufruiscono di alloggi confortevoli in hotel, consumano i pasti in ristoranti e ricevono indennità di viaggio. Al contrario, altri militari sono costretti a soggiornare in strutture fatiscenti, con servizi di base inadeguati.

Recentemente, il Sindacato Itamil Esercito ha presentato una richiesta ufficiale di informazioni dettagliate sui costi delle missioni nazionali, allo scopo di ottenere un quadro chiaro e dettagliato delle spese sostenute e delle politiche adottate in materia di alloggio, vitto e indennità.

Il Sindacato Itamil Esercito chiede quindi un’azione decisiva per garantire equità e trasparenza, affinché tutti i militari usufruiscono delle stesse condizioni e benefici durante le missioni nazionali, indipendentemente dal loro rango o da altri fattori discriminanti.

Il Segretario Generale

Girolamo Foti

