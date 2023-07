AIUTIAMO UN RAGAZZO CHE HA BISOGNO DI CURE URGENTI E COSTOSE. Per le sue cure serve una cifra importante

Roma, 31 lug 2023 – SI TRATTA DI AIUTARE QUESTO RAGAZZO (CHE E’ ANCHE IL FIGLIO DI UN NOSTRO COLLEGA). Questo che segue e’ l’appello. Un invito a tutti da parte della Redazione ad aiutarlo, anche con un piccolissimo versamento, da effettuarsi sul conto corrente indicato qui a fianco.

Ciao a tutti Alessandro di 15 anni un ragazzo pieno di vita , ma il 4 aprile e stato diagnosticato un RARO aggressivo Sarcoma di Ewing nel sacro di 9 cm, inserendosi nella colonna vertebrale .

Il suo percorso di cura sarà la chemioterapia ogni 14 giorni per 5 mesi saranno 12 cicli.

I dottori faranno una valutazione per un possibile intervento se la massa si è ridotta e i nervi sono liberi , se non è possibile l’intervento , fanno dei cicli di radioterapia mirata per ridurre la massa e sterilizzare la zona colpita per essere sicuri che tutte le cellule sono morte, e poi si rivaluta per l’intervento per rimuovere la massa e l’osso colpito, e inserire una protesi, e continueranno con la chemioterapia per altri 4 mesi, sperando che non ci si ripresenta mai più il sarcoma, perché e una malattia che molte volte si ripresenta, e un percosso duro, dura più di 1 anno ma si spera di uscirne vincenti , Alessandro sta combattendo con l’umore alto e fiducia , perché vuole ritornare alla sua amata vita , ritornare a scuola, uscire con gli amici, stare con la sua famiglia e ridere tutti assieme . PUOI VERSARE QUANTO VUOI, SUL CONTO CHE VI INDICHIAMO QUI SOTTO.

