Roma, volante della Polizia si ribalta durante l’inseguimento, feriti due agenti

Un inseguimento da cardiopalma per le strade della Capitale, cercando di schivare le auto nel traffico del venerdì sera di una Roma fin troppo piena nonostante l'estate. E poi lo schianto finale, con i due agenti finiti in ospedale, uno dei due in gravi condizioni. È iniziato tutto in pieno centro, terminando sul "tronchetto", in direzione di Teramo, all'altezza dell'uscita di via dei Fiorentini, con la volante della Polizia ribaltata dopo aver percorso decine di chilometri incollata a una Saab con targa romena in fuga.

Forzato posto di controllo

Tutto ha inizio alle ore 22:30, in via Marsala, a due passi dalla stazione Termini. La pattuglia della volante Spinaceto, vedendo una Saab grigia con targa romena aggirarsi con fare sospetto, decidono di fermarla. Ma gli occupanti, invece di fermarsi al controllo, forzano il posto di blocco e partono a gran velocità per le strade del centro, nonostante il traffico. L'ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



