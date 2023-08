USMIA: Attivato nuovo sportello S.A.I (sportello accoglienza e informazione), per supportare ed informare tutti i soci con familiari disabili.

Roma, 2 ago 2023 – L’ associazioni USMIA è liete di informavi che ha attivato lo sportello S.A.I (sportello accoglienza e informazione) per orientare, supportare ed informare tutti i soci con familiari disabili, DSA, a districarsi nella complessa burocrazia che spesso impedisce di conoscere ed ottenere quanto spetta di diritto, prevalentemente con riferimento ai diritti cosi come sancito dalla CONVENZIONE ONU sui diritti delle persone con disabilità(CRPD) del 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009 n.18.

Le problematiche del personale che si trovano in diritto della legge sono molte e sempre diverse e purtroppo spesso sottovalutate, non sempre con l’ottenimento di un beneficio sancito dalla legge porta a quella tranquillità familiare/organizzativa di altri nuclei familiari, c’è sempre necessità di assistenza e vicinanza per talune di esse, sia all’interno delle nostre guarnigioni che nell’ambito sociale in cui la famiglia risiede e vive.

Ed è in questo scenario che USMIA intende abbracciare la tematica e fattivamente farsi carico di trattare l’argomento istituendo lo sportello, attraverso il quale si potrà entrare in contatto con personale qualificato che opera nel settore da anni in Associazione di Promozione Sociale (Aps), che svolgono attività avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati. Stando cosi vicino all’iscritto sia in ambito lavorativo che sociale. TROVI TUTTO SUL PORTALE DELL’ASSOCIAZIONE USMIA, CLICCA QUI >>>

