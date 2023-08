Il Ten.Col. Leonardo D’ELIA nominato responsabile delle Relazioni istituzionali dell’Associazione A.S.P.M.I.

Roma, 3 ago 2023 – Comunicato ASPMI / I soci fondatori di ASPMI, Francesco Gentile e Leonardo Mangiulli, hanno formalizzato la nomina del Ten.Col. Leonardo D’ELIA a responsabile delle Relazioni istituzionali nelle more dello svolgimento delle elezioni del primo congresso nazionale.

L’Ufficiale superiore, che ha maturato una vasta esperienza ricoprendo incarichi di Comando e di staff in Italia e all’estero nelle aree operativa, scolastica, logistica e presso il vertice di Forza Armata, è laureato in Scienze Strategiche, Scienze Politiche e ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Istituzioni e politiche comparate.

Il neo delegato, a cui sono stati conferiti i poteri e la responsabilità di relazione e rappresentanza, nei confronti di soggetti pubblici e privati all’atto della nomina ha dichiarato:

“Ringrazio per la fiducia accordatami e lavorerò da subito, con impegno e serietà, allo sviluppo e alla crescita del sindacato, contribuendo, con costruttiva concretezza e nell’alveo delle prerogative assegnate, al cambiamento culturale che il personale dell’Esercito sta vivendo. Una trasformazione epocale paragonabile, per intensità e portata degli effetti, solo a quelle vissute per il passaggio dalla leva ai professionisti e all’ingresso in servizio delle donne.

Il Sindacato è un Istituto nel quale credo, così come credo nel metodo, che caratterizzerà il mio impegno in ASPMI, basato sul confronto e sulla sintesi finalizzati alla ricerca comune di opzioni tese a migliorare le condizioni di vita del personale. Interesse comune è, infatti, che il personale svolga le attività di lavoro nella massima serenità perché solo in questo modo potrà aumentare quello che è il suo già alto rendimento a tutto vantaggio per il sistema Paese.

Infine, mi sia consentito di esprimere l’orgoglio per l’appartenenza alla Forza Armata Esercito, Istituzione tra le più sane e rispettate del panorama repubblicano, fatta di uomini e donne che quotidianamente antepongono l’interesse collettivo a quello personale. Ed è per queste donne e questi uomini che noi di ASPMI ci impegneremo e lavoreremo”.

Francesco Gentile e Leonardo Mangiulli aggiungono infine: “è un onore aver conferito una delle cariche più importanti dell’Associazione Sindacale ASPMI al Ten.Col. Leonardo D’Elia il quale darà valore aggiunto alla nostra realtà consolidata fornendo la sua esperienza pluriennale per la diffusione della cultura, della legalità e della solidarietà”.

