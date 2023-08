Polo Unico INPS per gli appartenenti alla Polizia di Stato, dalla Camera dei Deputati un importante sostegno alle richieste del COISP

Roma, 3 ago 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da COISP.IT / Il continuo pressante impegno del COISP volto ad ottenere l’istituzione, al pari di altre Forze di Polizia e Armate, di un «Polo Unico pensionistico» dedicato al personale della Polizia di Stato,

così da avere una via di interlocuzione privilegiata per far fronte alle esigenze dei Poliziotti, ha trovato una considerevole sponda presso la Camera dei Deputati, ove all’unanimità è stato approvato un “ordine del giorno” che impegna il Governo ad adottare iniziative finalizzate alla suddetta istituzione.

Ci troviamo difatti alla Camera dei Deputati nell’ambito della discussione del disegno di legge Atto Camera 1239, di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”. L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVI SUL PORTALE WEB DEL COISP, CLICCA QUI >>>

