Dopo le polemiche sollevate da Fassino che sventola il cedolino in aula («Non è certamente uno stipendio d’oro»), conti alla mano quanto entra nelle tasche degli onorevoli

Roma, 4 ago 2023 – CHIEDONO L’AUMENTO E SI GIUSTIFICANO DICENDO CHE IL LORO NON E’ UNO STIPENDIO D’ORO. Ma spesso, ovviamente, omettono di elencare i benefit che percepiscono sia in servizio attivo (da Deputato, da Senatore o da Ministro o Sottosegretario) e sia quando lasciano la politica.



E chissa’ cosa pensano questi politici Italiani ben pagati quando sentono dire che un lavoratore vive anche con uno stipendio sotto o nei dintorni di 1.000 euro al mese, e senza nessun benefit? A volte e’ meglio stare zitti e votarsi l’aumento; Si perche’ mentre ai lavoratori normali viene elemosinato “dall’alto” un contratto da 4 soldi e che per averli passano anni, loro sono gli unici che si mettono al voto l’aumento che piu’ gli conviene e con decorrenza immediata.

MA QUANTO GUADAGNANO I POLITICI ITALIANI? Ce lo spiega bene l’articolo che segue, de Il Sole 24 Ore.

Segue ritaglio di articolo ripreso da .ilsole24ore.com / Ha fatto molto discutere il gesto del deputato Piero Fassino (Pd) di sventolare in aula alla Camera il cedolino da 4.718 euro netti. Una boutade per dire che «l’indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera» è certamente «una buona indennità, ma non è uno stipendio d’oro». Fassino però non ha detto che con diaria e rimborsi la cifra a disposizione dei parlamentari supera i 13.300 euro al mese.

E anche se fossero “solo” 4.718 euro al mese, sarebbe comunque una cifra ben diversa dalla retribuzione media annua lorda per dipendente degli italiani che, secondo i dati Istat, è pari a 28.781 euro. La dichiarazione dei redditi di Fassino Consultando la dichiarazione dei redditi pubblica dell’onorevole Fassino emerge che ha un reddito da lavoro dipendente di 159.874 euro, a cui si aggiungono altri 16.472 euro di cedolare secca. Il parlamentare dem dichiara all’erario una imposta lorda di 62.150 euro. Lo scorso anno Fassino ha effettuato erogazioni liberali per 4.719 euro e ha utilizzato a pieno i bonus edilizi per ristrutturazione ed efficientamento energetico delle sue proprietà immobiliari, beneficiando di crediti d’imposta rispettivamente di 7.893 euro e di 1.282 euro. Per spostarsi utilizza una Fiat 500 L e fra terreni e fabbricati ha sei beni immobili: un appartamento a Roma e un casale a Scansano (Gr) in comproprietà, due appartamenti di proprietà e una autorimessa a Torino, terreni agricoli a Buttigliera Alta (To). L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

