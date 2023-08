Dossieraggio su politici e vip, Crosetto fa esplodere il caso: c’è un indagato

Roma, 4 ago 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da iltempo.it / Una raccolta di informazioni personali di almeno cento tra politici e personaggi famosi e meno noti in vari ambiti e delle istituzioni, una possibile attività di dossieraggio e ricatti.

Su questo indaga la Procura di Perugia di Raffaele Cantone a partire da una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Un ufficiale della Guardia di finanza è indagato per accesso abusivo a sistemi informatici sulla scia di una “incontrollata moltitudine di accessi alla banca dati delle Sos — le segnalazioni di operazioni sospette che partono dalle banche e finiscono agli inquirenti”, il tutto all’interno della Direzione nazionale antimafia, spiega il Corriere della sera.

Il fascicolo è a Perugia in quanto, in via ipotetica e in qualsiasi possibile veste, potrebbe riguardare magistrati in servizio a Roma dove ha sede la Dna. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

