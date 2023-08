PRIME ASSEGNAZIONI DEI GRADUATI – IMPORTANTI NOVITÀ. Dialogo tra S.I.A.M.O. Esercito e Stato Maggiore Esercito risultati tangibili

Roma, 4 ago 2023. S.I.A.M.O.-ESERCITO / L’incontro della delegazione del SIAMO ESERCITO prima con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, il giorno 8 maggio e a seguire con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (SME), Gen. C.A. Pietro Serino, un mese dopo, l’8 giugno segnava una vera svolta nelle relazioni tra l’Amministrazione della Difesa e i rappresentanti scelti dai colleghi dell’Esercito Italiano per rappresentare le loro istanze e difendere i diritti. Nella prima occasione il Ministro Crosetto confermava che la

rappresentanza militare avrebbe concluso la sua attività il 31 dicembre, data prevista anche per decidere chi potrà svolgere la completa attività sindacale a tutela delle donne e degli uomini in uniforme, con il conteggio delle deleghe attribuite dai colleghi alle diverse associazioni sindacali militari. Davanti al Ministro, il Segretario generale Daniele LEPORE confermava che il SIAMO Esercito aveva già raggiunto i numeri previsti dalla legge per essere rappresentativo e sedersi ai tavoli negoziali e contrattuali.

Il secondo incontro con il Capo di SME aggiungeva un tassello importantissimo: anche i vertici militari, in completa aderenza alle indicazioni politiche espresse dall’On. Crosetto il mese precedente, riconoscevano l’importanza delle relazioni con le nuove parti sociali introdotte dalla Legge 46/2022: le associazioni sindacali militari e il SIAMO Esercito tra queste – in quanto primo sindacato militare per l’Esercito iscritto all’albo ministeriale e, ad oggi, UNICO sindacato dell’Esercito ad aver certificato la trasmissione alla Difesa di un numero di deleghe ben superiore al limite previsto dalla legge – iniziavano finalmente un dialogo costruttivo con lo SME.

Il dialogo si è concretizzato nel mese di luglio, con la convocazione della delegazione del SIAMO Esercito a Via XX Settembre, per alcuni tavoli tecnici con il Dipartimento Impiego del Personale (DIPE), con il I Reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale (I RAGEP), del V Reparto affari generali e del Dipartimento infrastrutture. Torneremo con un comunicato nei prossimi giorni su alcuni aspetti di interesse specifico trattati dalla delegazione composta dal Presidente nazionale Stefano FILIPPI e dal Segretario generale aggiunto Mauro PALMAS, ma oggi vogliamo registrare con grande soddisfazione che il dialogo instaurato nei tavoli tecnici ha dato primi frutti importanti.

Abbiamo comunicato ai nostri iscritti il 23 luglio che il DIPE aveva accolto il 98% delle memorie preparate gratuitamente dal nostro team legale ai militari che avevano avuto un provvedimento di impiego di prima assegnazione che poteva mettere in crisi la famiglia con prole. Oggi registriamo con grande soddisfazione che la nostra richiesta, presentata al tavolo tecnico, di “mettere a sistema” le segnalazioni di tutela della genitorialità PRIMA dell’emissione del provvedimento di impiego poteva giovare all’Amministrazione ed evitare grandi ansie e preoccupazioni nei colleghi.

Diamo atto quindi che la comunicazione del DIPE – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa (prot. 0065706 del 27 luglio 2023) che chiede di segnalare le situazioni di genitorialità e, più in generale, gli elementi ostativi ad un eventuale reimpiego va sicuramente nella direzione giusta e segna un esempio chiaro di come il dialogo tra lo SME e il SIAMO Esercito possa portare a soluzioni ottime, capaci di garantire al contempo la tutela dei diritti del personale e l’efficienza dello strumento militare. Ora i Reparti NON possono ergersi a muro tra il personale e il DIPE e trattenere gli elementi di informazione chiesti, come purtroppo succedeva nel recente

passato e come puntualmente lamentato dal SIAMO al Capo del DIPE in sede di tavolo tecnico.

Coloro che aderiscono al progetto del SIAMO Esercito, non solo potranno essere seguito nella redazione degli elementi di informazione, ma saranno anche rappresentati in maniera professionale e competente in ogni esigenza lavorativa, godendo (in più rispetto a quanto garantito dal nostro Dipartimento Legale) di una POLIZZA di TUTELA LEGALE.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

