Roma, 5 ago 2023 – L’ITALIA DA SEMPRE AL FINACO DEL POPOLO UCRAINO.

Segue ritaglio di articolo ripreso dal quotidiano.net / Guerra Ucraina, l’Italia esporta sanità: parte un progetto per la cura dei feriti. Ecco quali sono gli ospedali coinvolti.

L’Italia scende in campo per la cura dei feriti in Ucraina, esportando competenze sul fronte delle protesi e della riabilitazione. Militari e civili verranno curati sul posto o trasferiti in Italia, così da permettere ai medici di affrontare i casi più complessi nelle sei strutture di eccellenza coinvolte dal progetto.

Nella task force coordinata dal Ministero della Salute, ci sono nomi eccellenti da varie zone della penisola: Centro Protesico Inail e l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e la Fondazione Santa Lucia di Roma, ma anche la Croce Rossa Italiana.



