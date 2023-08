IDONEI NON VINCITORI DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 1410 ALLIEVI FINANZIERI ANNO 2022 CHIEDONO LO SCORRIMENTO TOTALE DELLA GRADUATORIA

Roma, 5 ago 2023 – Il 31 luglio scorso il Governo ha votato a favore dell’ODG n. 101 in cui si impegna a: “valutare l’opportunità di assumere iniziative di competenza al fine dello scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di Finanza del 28 novembre 2022 per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri”.

Come affermato dall’Onorevole Giovanni Maiorano, primo firmatario e dall’Onorevole Guerino Testa, deputati di Fratelli d’Italia – è stata una grande soddisfazione raggiungere questo traguardo poiché l’obiettivo è quello di conseguire un rapido reclutamento di un maggior numero di unità di personale, un’ipotesi che appare preferibile rispetto a quella di indire nuovi concorsi, anche per le finalità di perseguire

i principi di economicità ed efficienza all’azione amministrativa.

Ora, con il supporto del Governo, questi ragazzi chiedono l’effettivo e immediato scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie e l’invio alle scuole di formazione della Guardia di Finanza, come già successo in concorsi precedenti di altre forze armate e di polizia, come quello per l’Arma dei Carabinieri dell’anno 2022 e quello per la Polizia di Stato del 2022.

Essi affermano: “Abbiamo svolto tutte le fasi concorsuali, risultando poi idonei. Noi ora siamo pronti a partire, vogliamo servire la Patria, indossando quella divisa che tanto abbiamo sognato. Chiediamo lo scorrimento totale delle graduatorie e l’invio alle scuole di formazione per arrivare al giorno tanto atteso e sognato da tutti, il giorno del nostro giuramento”.

