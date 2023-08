A Ferrara arriva l’esercito, assieme alle forze dell’ordine

Roma, 7 ago 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da polesine24.it / Da settembre quindici unità dell’ Esercito si affiancheranno alle altre forze dell’ordine, con il coordinamento della questura, per potenziare il presidio costante del territorio. Lo annuncia il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi, sentite fonti ministeriali.

“Una grande notizia per la nostra città – commenta il sindaco Alan Fabbri -. Si dà continuità all’operazione Strade sicure in base a una precisa scelta politica volta a valorizzare l’apporto integrato dei corpi e a massimizzare le iniziative per un controllo diffuso e capillare del territorio, a tutela dei cittadini. Le nostre richieste sono state ascoltate.

Un ringraziamento particolare al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, da sempre profondamente attento alle esigenze territoriali e arrivato in visita a Ferrara in occasione dell’inaugurazione della nuova caserma della polizia locale, che si è fatto portavoce delle esigenze e delle richieste manifestate”. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

