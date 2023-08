GDF, USIF: “SOSTENIAMO PROPOSTA MAIORANO PER SCORRIMENTO GRADUATORIE”

Roma, 7 ago 2023 – “L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), esprime soddisfazione per l’accoglimento dell’odg n. 101 al decreto legge Pubblica amministrazione 2, proposto dall’Onorevole Giovanni Maiorano (primo firmatario) e dall’Onorevole Guerino Testa, che permette uno scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori del concorso per la Guardia di Finanza, indetto il 28 novembre 2022.

Sosteniamo la proposta individuata dall’On. Maiorano in quanto consentirebbe una rapida alimentazione di neo Finanzieri ed il successivo loro impiego, in tempi brevi, presso i reparti del Corpo che, per effetto del mancato turnover di questi anni, rilevano una considerevole carenza in termini di risorse umane necessarie, tra l’altro, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Inoltre, tale proposta, diventa prioritaria in quanto consentirebbe di ripianare, seppur marginalmente, il consistente numero di personale che a breve sarà collocato in congedo per raggiunti limiti di età, i cui arruolamenti sono stati nel tempo nettamente superiori a quelli odierni”. Lo dichiara, in una nota, Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

