RICORSO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Riceviamo dal SIULM e pubblichiamo)

Roma, 7 Ago 2023

Questo Sindacato dei militari SIULM, in collaborazione con lo Studio Legale dell’Avv. Tedeschi, ha proposto appello al Consiglio di Stato per il risarcimento del danno derivante dal mancato avvio della previdenza complementare.

Nonostante l’evidente e conclamata inadempienza dello Stato, che dal 1996 non ha ancora attivato la previdenza complementare prevista dalla Legge 335/95, la Quarta Sezione del Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal SIULM.

Purtroppo non sempre la giustizia è giusta. Il SIULM non intende arrendersi, continua a tutelare tutti i militari e in particolare i propri iscritti scegliendo di proseguire nella battaglia per il risarcimento del danno che ogni militare ha subito data la mancata attivazione di tale importante istituto previdenziale.

Si spera che presto lo Stato onori i suoi servitori in divisa.

Il Segretario Generale Interforze S.I.U.L.M.

