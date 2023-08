Statali, aumenti in parte anche sotto forma di sgravi fiscali. Zangrillo: «Ho le garanzie del Mef, in Manovra fondi per i rinnovi»​

Roma, 7 ago 2023 – PER I MILITARI O STATALI IN GENERALE MAI UNA BUONA NOTIZIA. Per il rinnovo del con tratto di lavoro triennio 2022/24 (gia’ scaduto a far data dal 1-1-2022) previsti i soliti 50 euro netti al mese (circa)?

Segue ritaglio di articolo/intervista tratta da ilmessaggero.it

Il ministro: «Per coprire tutta l’inflazione 2022-24 servirebbero 30 miliardi, non possiamo scassare i conti. Una parte del recupero passerà per le misure fiscali».

«Io per prima cosa mi sono preoccupato di completare i rinnovi 2019-2021 visto che, quando sono arrivato al ministero, 2,4 milioni di lavoratori aspettavano ancora. Ora mancano solo i dirigenti medici e degli enti locali, ma auspico che per questo settore strategico si possa chiudere a breve».



