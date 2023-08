Sindacato Itamil Esercito: “Abbiamo superato il 2% per la rappresentatività dei militari, ora puntiamo ad essere il primo Sindacato dell’Esercito. I giovani scelgono Itamil”

Roma, 11 ago 2023 – Nonostante le sfide incontrate, tra cui il congelamento misterioso della nostra domanda di registrazione all’albo per 5 mesi, a differenza di altre sigle sindacali che hanno ottenuto la registrazione in un tempo record, e alcuni problemi con il CNA sul pagamento delle deleghe, il comportamento antisindacale dell’amministrazione nei nostri riguardi (Sentenza – Lufrano), abbiamo superato le difficoltà.

Siamo presenti in 18 regioni d’Italia. La Campania ci premia con il 18.99% dei tesserati, seguita da Sicilia (12.63%), Lazio (9.07%), Friuli Venezia Giulia (8.98%), Piemonte (7.20%), Puglia (6.42%), Trentino Alto Adige (4.85%), Emilia Romagna (4.71%), Calabria (4.56%), Toscana (3.73%), Veneto (2.65%), Lombardia (2.60%), Sardegna (2.21%), Marche (0.54%), Basilicata (0.54%), Abruzzo (0.20%), Umbria (0.05%) e Valle d’Aosta (0.05%).

I nostri membri sono composti per il 76.29% da uomini e per il 27.82% da donne. Per ruolo, abbiamo Ufficiali (5.87%), Sottufficiali (35.21%), Graduati (41.12%) e Volontari (17.61%). Per età, il 38.41% sono persone di 45 anni ed oltre, il 23.51% tra i 26 e i 44 anni, e il 41.08% tra i 18 e i 25 anni.

Il nostro sito web www.itamil.org ha già raggiunto 185.000 visitatori in soli sei mesi. Le pagine più popolari riguardano i comunicati stampa sulle condizioni dei militari nell’operazione strade sicure, i trasferimenti, l’attività addestrativa notturna della Brigata Garibaldi senza straordinari a pagamento, la circolare di Persomil sul passaggio al ruolo civile e il 119 “sul futuro dei Volontari”.

Usiamo un algoritmo per comprendere meglio le esigenze del personale che rappresentiamo. Questo si aggiunge ai nostri svariati incontri sindacali nelle assemblee organizzate nelle caserme e ai convegni tematici. La combinazione di tecnologia, come i video su TikTok del Segretario, e l’interazione umana diretta dei nostri rappresentanti è la chiave del nostro crescente numero di iscritti e visitatori del sito.

Palermo, 11 Agosto 2023

Il Segretario Generale

Girolamo Foti

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.