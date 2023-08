Corre nudo e i carabinieri lo fermano con il taser: 35enne muore in ambulanza

Roma, 16 ago 2023 – Omicidio colposo. È questa l’ipotesi di reato con cui è stato aperto un fascicolo dalla procura di Chieti dopo la morte di un 35enne con problemi psichici di Pescara che la scorsa domenica pomeriggio è stato soccorso dai carabinieri della locale stazione e da un equipaggio del 118 ma è morto in ambulanza prima ancora di arrivare in ospedale.

Per far calmare l’uomo, infatti, prima è stato usato per due volte dai militari il taser — la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine — e poi una dose di calmanti somministrata dai medici.

L’autopsia, in particolare l’esame tossicologico, dovrà accertare se nelle ore precedenti l’uomo avesse assunto sostanze o farmaci. L’unico dato certo è che era stato ricoverato fino a poco prima nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pescara: è stata già disposta dalla procura l’acquisizione della cartella.

La vicenda ha fatto esplodere di nuovo le polemiche sull’utilizzo del taser. Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, chiede chiarimenti al Viminale. «Per noi l’uso di questo mezzo deve essere abolito: non si può rischiare la vita in questo modo». Per Mauro Palma, garante dei diritti dei detenuti, «non è accettabile che l’operazione per ricondurre alla calma una persona in evidente stato di agitazione» si concluda «con la sua morte».

A ribattere sono il segretario generale dell’associazione sindacale carabinieri Unarma, Antonio Nicolosi e Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato: entrambi chiedono di non strumentalizzare la vicenda. «Non si riaprano polemiche inutili e dannose — dicono — per la sicurezza di tutti, a proposito di uno strumento importante per il quale chi fa questo lavoro si è battuto per anni, e che finalmente abbiamo cominciato ad avere». (Fonte: Repubblica.it)

