Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il libro contro gay e migranti

Roma, 18 ago 2023 – Il generale rimosso per le sue frasi contro gay, femministe e migranti è intervenuto nella trasmissione di Rete4: “La libertà di parola è garantita dalla Costituzione. Io sollevato dall’incarico? Replicherò nelle sedi opportune”.

“Non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto.

Non uso mai parole volgari o triviali: esprimo liberamente i miei pensieri”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci alla trasmissione Diario del Giorno su Rete4, pochi minuti dopo essere stato sollevato dall’incarico per le sue frasi contro gay, femministe e migranti contenute in un libro autoprodotto. “La libertà di parola è garantita dalla Costituzione, penso sia lecito provare disprezzo per qualcosa o per qualcuno. Ciò non vuol dire che io stia istigando alla violenza”, ha aggiunto.

“Non mi aspettavo questo polverone” – “Quando ho scritto il libro mi aspettavo che avrebbe dato da discutere. L’ho scritto con tono provocatorio anche rendendomi conto di quelle che avrebbero potute essere le reazioni. Ma sicuramente non mi aspettavo un polverone del genere”, ha detto Vannacci a Diario del Giorno. “Riguardo le decisioni che sono state prese, non replicherò in quanto decisioni gerarchiche, per le quali risponderò nelle sedi secondo i tempi opportuni che mi verranno indicati dalla mia catena di comando”, ha aggiunto riguardo il sollevamento dall’incarico di capo dell’Istituto geografico militare.

