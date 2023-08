ABRUZZO, USIF: “SI SMETTA DI LUCRARE POLITICAMENTE CON LE NOSTRE DIVISE!”

Roma, 21 ago 2023 – “Siamo apolitici, quello che ci sta a cuore è la tutela dei colleghi e per questo motivo stigmatizzato e prendiamo le distanze dalle dichiarazioni di qualche esponente dell’ opposizione regionale Abruzzo secondo il quale “si tornano a privilegiare le categorie che le sostengono” la maggioranza. Lo riteniamo inopportuno e fuori luogo!”. È quanto fa sapere in una nota la Segreteria Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (

USIF) a proposito delle dichiarazioni del segretario regionale dei giovani Dem, Saverio Gileno che, stando a quanto pubblicato sul sito del quotidiano Libero, a proposito della decisione della giunta abruzzese di assegnare abitazioni alle forze dell’ordine spiega che «non è altro che l’ennesima esecrabile scelta».

“Al giovane politico e a chi lo ha sostenuto in questa triste esternazione – prosegue la Segreteria Generale USIF- e senza nessuna polemica, chiediamo e consigliamo vivamente di scambiare due chiacchiere con i nostri colleghi, al fine di percepire di persona il disagio che quotidianamente si affronta vivendo a diverse centinaia di

chilometri dai luoghi di origine e senza poter contare sull’aiuto di nessun familiare, tra l’altro facendo un lavoro che non ha orari e non ha riferimenti per la famiglia. Consigliamo anche di parlare con chi vive nei quartieri dove sono individuati gli immobili in questione: avere personale delle Forze di polizia e degli insegnanti (solo a titolo di esempio) in determinati contesti sociali, porta indubbiamente ad una maggiore percezione di sicurezza e un miglioramento delle dinamiche sociali.

E poi – conclude la nota – si smetta di “lucrare” politicamente con le nostre divise sporche di sangue e sudore!”.

