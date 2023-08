ANCHE IL S.I.A.M.O.-ESERCITO INTERVIENE SULLA QUESTIONE DEL GEN. VANNACCI.

Roma, 21 ago 2023 – In merito alle note affermazioni fatte dal Generale Vannacci (sulle quali non vale la pena soffermarsi), il S.I.A.M.O. Esercito si pone perfettamente allineato con i principi espressi nelle dichiarazioni sia del Ministro Crosetto che in quelle dello Stato Maggiore Esercito, al fine di tutelare gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, senza pregiudizio di genere alcuno.

Un evento di questa portata deve necessariamente invitare i Comandanti a tutti i livelli a riflettere sulla responsabilità in capo ad ognuno di loro, al fine di promuovere un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo per tutti i suoi effettivi.

Concludiamo con le parole di S. Agostino, tratte dallo scritto “De civitate dei”: “Nella casa del giusto anche coloro che esercitano un comando non fanno in realtà altro, che prestare servizio a coloro che sembrano comandare; essi difatti non comandano per cupidigia di dominio, ma per dovere di fare del bene agli uomini, non per orgoglio di primeggiare ma per amore di provvedere”.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.