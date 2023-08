EMERGENZA ABITATIVA, USIF: “POLITICA SI ADOPERI PER OPERATORI POLIZIA”

Roma, 21 ago 2023 – “Il caro-affitti colpisce inesorabilmente gli operatori di polizia. A Roma i colleghi saranno sfrattati entro settembre dagli alloggi di Montespaccato, a Venezia i canoni di locazione ATER sono stati aumentati raggiungendo anche dei picchi del 300%, in altre città d’Italia la politica alloggiativa a favore degli appartenenti alle Forze dell’ordine è del tutto assente! Una situazione drammatica e non più sostenibile per chi indossa una divisa, e per le

improbabili promesse di chi a vario titolo assicura ai cittadini maggiore sicurezza e legalità nelle città d’Italia. USIF si schiera a fianco dei colleghi e invita la politica locale e nazionale ad affrontare la questione in termini positivi e propositivi per gli operatori di polizia, ma soprattutto per la collettività. Solo così sarà possibile creare sicurezza e legalità nei territori”.