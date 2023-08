Roberto Vannacci a “Diario del Giorno” (Rete 4): “Nessun passo indietro, rivendico quanto ho scritto | Lecito provare odio”

Roma, 21 ago 2023 – PER CHI INTENDE APPROFONDIRE L’ARGOMENTO E INFORMARSI DIRETTAMENTE DALLA FONTE, IL LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” – SCRITTO DAL GEN. VANNACCI -, LO TROVA ANCHE SUL WEB, DOVE E’ DISPONIBILE ANCHE UNA BREVE ANTEPRIMA DEL LIBRO STESSO, VEDI QUI >>>

Segue ritaglio di articolo ripreso da tgcom24.mediaset.it / Il generale rimosso per le sue frasi contro gay, femministe e migranti è intervenuto nella trasmissione di Rete4: “La libertà di parola è garantita dalla Costituzione. Io sollevato dall’incarico? Replicherò nelle sedi opportune”.

“Non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto.

Non uso mai parole volgari o triviali: esprimo liberamente i miei pensieri”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci alla trasmissione Diario del Giorno su Rete4, pochi minuti dopo essere stato sollevato dall’incarico per le sue frasi contro gay, femministe e migranti contenute in un libro autoprodotto. “La libertà di parola è garantita dalla Costituzione, penso sia lecito provare disprezzo per qualcosa o per qualcuno. Ciò non vuol dire che io stia istigando alla violenza”, ha aggiunto. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>



