Ho letto il libro del Generale Vannacci. Ecco cosa dice veramente

Roma, 22 ago 2023 – Ritaglio di giornale ripreso dal portale web centromachiavelli.com / Il libro del Generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, è divenuto il caso editoriale dell’estate. Uscito in sordina come opera auto-edita di un autore noto solo nell’ambiente militare, ha improvvisamente conquistato gli onori delle cronache e in poche ore ha scalato le classifiche di vendita di Amazon, raggiungendo il numero 1 in Italia.

Il successo editoriale potrebbe costare caro, a livello professionale, al Generale. La pubblicazione di alcune frasi estrapolate ha suscitato la reazione isterica della Sinistra e anche quella del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, tra i massimi esponenti di Fratelli d’Italia. Su X il Ministro ha subito definito quelle di Vannacci “farneticazioni personali […] che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione”, annunciando un esame disciplinare. Nel giro di poche ore, l’Esercito ha rimosso il Generale dal suo incarico. L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVI QUI >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.