ENCOMIABILE INIZIATIVA DEI VERTICI DELL’AERONAUTICA MILITARE CHE INCORAGGIANO AD ISCRIVERSI AL SINDACATO

Roma, 23 ago 2023 – Come Segretario Generale Interforze del sindacato dei militari SIULM, desidero rivolgere un apprezzamento sincero ai vertici dell’Aeronautica Militare che, con una lodevole decisione, hanno incoraggiato tutti i militari ad iscriversi ai sindacati. Questa iniziativa per il SIULM e per tutto il personale, riveste un’importanza significativa nel quadro del rafforzamento dei diritti dei militari e della promozione del loro benessere professionale.

L’appartenenza al SIULM può svolgere un ruolo cruciale nel garantire che i militari siano rappresentati in modo adeguato e che i loro interessi siano tutelati. Essi hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, fare sentire la propria voce e godere di condizioni di lavoro eque ed adeguate. L’adesione sindacale offre un quadro istituzionale in cui i militari possono farsi portavoce delle proprie istanze e negoziare condizioni lavorative che rispettino i loro diritti e garantiscano un’adeguata qualità della vita.

Inoltre, con l’adesione al sindacato SIULM https://www.siulm.it/moduli-di-adesione/, i militari hanno la possibilità di ricevere un supporto legale, in caso di controversie o situazioni di disagio sul lavoro. Il SIULM fornisce consulenza, assiste i colleghi in eventi disciplinari o pressioni indebite e offre una rete di sostegno per affrontare le sfide quotidiane dei militari.

Il supporto che ogni militare può dare è l’iscrizione al SIULM https://www.siulm.it/moduli-di-adesione/, in tale modo lavoreremo ogni giorno per favorire un clima di lavoro positivo e costruttivo.

Il SIULM è uno strumento che rappresenta un notevole passo avanti nel promuovere un sistema all’avanguardia in cui i militari possano partecipare attivamente al processo decisionale e avere voce in capitolo riguardo le condizioni di lavoro che li riguardano direttamente.

Sappiamo che ogni militare gioca un ruolo fondamentale nella protezione e nella sicurezza della nostra nazione. Pertanto, è essenziale che siano sostenuti e tutelati in modo adeguato. Valutando l’appartenenza al sindacato come una scelta positiva, i vertici militari dimostrano un impegno per il benessere di coloro che si dedicano a garantire la nostra sicurezza. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA SUL PORTALE DEL SIULM, CLICCA QUI >>>

