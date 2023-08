INFORMATE IL SOTTOSEGRETARIO PEREGO CHE E’ LUI IL REFERENTE DEI SINDACATI MILITARI!

Roma, 23 ago 2023 – Dal 17 novembre 2022, ormai nove mesi fa, al Sottosegretario alla Difesa Dott. Matteo PEREGO DI CREMNAGO è stata attribuita, tra le altre, la delega per le relazioni con le associazioni professionali a carattere militare. Sembra quasi che lo stesso non si sia mai accorto di averla ricevuta.

Infatti, oltre a girare in lungo ed in largo nelle varie cerimonie ed incontri istituzionali come rappresentante del Ministero della Difesa in Italia e nel mondo, ha trovato persino il tempo di incontrare il CO.CE.R. Interforze per parlare del futuro del personale Militare, dimenticandosi l’importante particolare che questo organismo è avviato da tempo verso la sua totale estinzione, non prendendo in considerazione gli interlocutori naturali già da tempo denominati Associazioni Sindacali militari; crediamo che dopo 9 mesi il minimo sarebbe stato opportuno convocarci ed incontrarci!

Una differenza significativa con il Ministro Crosetto, che alla prima occasione ha ritenuto opportuno incontrarci, così come hanno iniziato a fare anche i Capi di Stato Maggiore e le relative articolazioni centrali. Probabilmente il Sottosegretario in questo periodo sarà stato più impegnato del Ministro della Difesa.

Facciamo notare che nel frattempo sono inoltre stati emessi atti legislativi relativi proprio alle associazioni e si stanno definendo i lineamenti degli agognati decreti attuativi alla Legge 28 aprile 2022, n. 46.

Quindi, ci piacerebbe sapere dal Sottosegretario se le associazioni sindacali saranno interpellate in merito ai regolamenti che ne stabiliranno le modalità di funzionamento e confronto con l’Amministrazione.

Siamo certi che al rientro dalle meritate vacanze, il Sottosegretario PEREGO potrà trovare qualche ora del suo prezioso tempo per ricevere le associazioni sindacali e farsi carico delle loro proposte prima della stesura dei decreti attuativi.

Il S.I.A.M.O. Esercito si aspetta di essere coinvolto sin da subito nel processo decisionale che stabilirà le regole per le associazioni sindacali e non è disposto a ricevere un pacchetto preconfezionato da qualcuno che non ha contezza riguardo le problematiche e necessità della nostra realtà!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

