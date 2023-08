STIPENDI, come e’ possibile in servizio prendere meno di chi e’ gia’ in pensione da molto tempo e con meno anni di servizio?

Roma, 23 ago 2023 – E’ UNA BELLA DOMANDA CHE IL POLITICO/LEGISLATORE DI TURNO DOVREBBE METTERSI LA MANO SULLA COSCIENZA IN FASE DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO, E PENSARE ANCHE A CHI LAVORA IN SILENZIO, CHE NON E’ ALTRO CHE IL PERSONALE MILITARE NON DIRIGENTE, DI OGNI ORDINE E GRADO.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente sfogo di un nostro collega in servizio, che ci ha contattato: COME È POSSIBILE CHE …

Come è possibile che, pur essendo in servizio da più di 35 anni effettivi, percepisco gli stessi soldi di un pensionato, ruolo marescialli, che ha lavorato 31 anni e mezzo ed è andato in pensione più di 20 anni fa?

Come è possibile che la mia pensione, pur lavorando 37 anni e 3 mesi, sarà inferiore a quella di un pensionato, ruolo marescialli, che ha lavorato 26 anni e mezzo e ha lasciato il servizio 24 anni fa?

Come è possibile che la legge concernente l’ A R Q per il ruolo Marescialli non trova ancora applicazione, nonostante siano passati 9 anni dalla sua stesura?

Come è possibile che da rinnovi contrattuali biennali di circa 100 euro lordi siamo passati, da diversi anni, a rinnovi contrattuali triennali sempre di 100 euro lordi?

Come è possibile che quando mi sono arruolato la carriera da sottufficiale terminava nel migliore dei casi a 24 anni e nel peggiore a 25, mentre ad oggi ne dovrò fare almeno 39 se tutto andrà bene per indossare il grado/qualifica massimo/a???

Firmato LGT. E. A.



Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.