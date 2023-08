LECCE, USIF: “PLAUSO A COLLEGA CHE HA SALVATO 14ENNE”

Roma, 24 ago 2023 – “L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) si complimenta con il collega Giuseppe Lorenzo per il salvataggio in mare di un 14enne. L’ufficiale della Gdf, in servizio presso il Comando Provinciale di Lecce, non ha esitato a tuffarsi in acqua sulla spiaggia di Specchiarica quando ha notato il giovane in difficoltà. Tratto in salvo ha anche provveduto a praticare la manovra di disostruzione delle vie aeree. Intervento che ha salvato la vita al giovane turista.

USIF plaude al collega Giuseppe Lorenzo per il coraggio e l’altruismo dimostrato”.

Lo dichiarano, in una nota, il Segretario Regionale USIF Puglia – Angelo Del Curatolo, e il Segretario Provinciale USIF Lecce – Salvatore Cozzolino.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.