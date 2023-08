Rinnovo contratto militari

Roma, 25 ago 2023 – Diversi esponenti del Governo e della maggioranza nell’argomentare la propria contrarietà al salario minimo, hanno dichiarato che questo tipo di attività devono essere assolutamente esperite tramite i contratti nazionali di lavoro.

E allora chiediamo, perché la gente dovrebbe fidarsi delle vostre parole quando poi ci sono i militari con il contratto scaduto da anni?

Il sindacato SIULM, rappresentante INTERFORZE dei lavoratori militari, esprime con veemenza la sua richiesta al governo per il rinnovo del contratto di lavoro. Confermando il proprio impegno nel tutelare i diritti e le condizioni lavorative dei professionisti militari, il SIULM sottolinea l’importanza di garantire ai militari una trattativa equa e dignitosa.

Il contratto di lavoro dei militari riveste una grande importanza nella loro vita professionale e personale, fornendo stabilità e certezza nel campo lavorativo. Tuttavia, il contratto attuale è scaduto da oltre 630 giorni e questo sindacato fa appello al governo che già dalla prossima settimana si dedichi a questo importante momento.

In un contesto in cui i militari forniscono un contributo essenziale per garantire la sicurezza e la difesa del nostro paese e non solo, è fondamentale che il governo riconosca il valore del loro lavoro e s’impegni a offrire condizioni economiche e normative adeguate e giuste, riconoscendo un adeguato trattamento economico, migliori opportunità di carriera e una migliore qualità della vita.

Il SIULM chiede al governo di ascoltare le richieste dei militari e di avviare un dialogo costruttivo che conduca a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Essere donne ed uomini in divisa richiede un tocco di vocazione e sacrificio personale, ma è essenziale che i militari siano ricompensati equamente e trattati con il rispetto che meritano.

Il sindacato si impegna anche a collaborare con il governo e le autorità competenti per raggiungere un accordo che tenga conto delle specifiche esigenze dei militari e rispecchi la realtà dei tempi attuali.

Il SIULM invita quindi le istituzioni a valutare attentamente la richiesta di rinnovo del contratto di lavoro dei militari, tenendo presente l’importanza fondamentale del loro ruolo nella nostra società. Si auspica che il governo risponda positivamente e si avviino trattative costruttive che portino al miglioramento delle condizioni lavorative dei militari.

Il sindacato resta aperto al dialogo e confida nella volontà delle autorità di dare risposte concrete a queste legittime richieste.

Sindacato SIULM

Il Segretario Generale Interforze S.I.U.L.M.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.