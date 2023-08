SERVIZI ARMATI – Lettera congiunta Sindacati su modifiche introdotte all’orario lavorativo servizi armati.

Roma, 25 ago 2023 – Sebbene da anni in relazione ai turni di guardia si è creato un assetto organizzativo che ha cercato di conciliare le esigenze organizzative e di servizio con quelle del personale, dando luogo a realtà territoriali in cui il fondamentale servizio in argomento veniva soddisfatto in modo puntuale e con un elevato grado di professionalità anche dal personale volontario, molti dei quali pendolari di lunga

distanza, lo Stato Maggiore Aeronautica il 22 agosto scorso ha emanato una circolare che tende a riorganizzare l’attività di Force Protection con la quale ha modificato l’orario delle attività lavorative per i servizi che devono coprire l’arco giornaliero senza soluzione di continuità.

Tali servizi, assolti fino ad oggi con le turnazioni così dette di H24, in seguito all’applicazione della nuova disposizione dovranno svolgersi con orari lavorativi che non superino le 12 ore giornaliere. La nuova disposizione non esclude, peraltro, anche

la possibilità di articolare l’orario del personale interessato in turni più brevi, come ad esempio quello di 8 ore su tre fasce giornaliere e il così detto turno in quinta di 6 ore, che prevede sei giorni lavorativi la settimana.

Con la presente esprimiamo quindi la nostra profonda preoccupazione per la salute del personale interessato e per il benessere connesso con l’orario di svolgimento dei turni di guardia, dato che, conseguentemente a questa decisione, avranno luogo situazioni al limite della tollerabilità con inevitabili rischi anche sulla sicurezza dei lavoratori. Basti

pensare al raddoppiarsi della percorrenza casa-lavoro che interessa la maggior parte dei turnisti coinvolti dal pendolarismo di lunga percorrenza, tenendo conto, oltretutto, dei casi in cui i mezzi pubblici non permettono il raggiungimento dei reparti della Forza Armata.

Le circostanze lavorative ora esposte, si manifestano ancor più critiche alla luce delle scelte operate dall’Amministrazione negli ultimi decenni, che hanno comportato inaccettabili tagli a tutti i servizi di trasporto del personale, nonché, della cronica

carenza di alloggi di servizio – aggravata dalla notoria decadenza di quelli esistenti -, e della totale assenza di qualsivoglia supporto alle famiglie del personale, anche nei casi di trasferimento.



