AGGRESSIONI A FORZE POLIZIA, USIF: “ANCHE IN ABRUZZO LA SITUAZIONE È DIVENTATA INSOSTENIBILE”

Roma, 29 ago 2023 – “Solidarietà al collega del Comando Provinciale di Chieti che ieri è rimasto ferito per un’aggressione avvenuta a seguito di un intervento a supporto di una pattuglia di altra forza di polizia, già intervenuta per una richiesta di intervento. Senza entrare nel merito dell’accaduto, su cui è al lavoro l’Autorità Giudiziaria, denunciamo una situazione insostenibile che vede, sempre più spesso, i nostri colleghi vittime di aggressioni fisiche e verbali.

Non esistono comfort zone: ogni militare in servizio è un bersaglio. Anche se l’Abruzzo è considerata una Regione relativamente tranquilla, gli episodi di aggressioni alle forze di polizia si ripetono quasi giornalmente. Per quanto ci riguarda, ricordiamo il collega cinofilo preso a morsi nel 2019 durante un controllo di polizia a Pescara.

Nel 2021 un balordo forzò un posto di blocco dei baschi verdi cercando di investire un collega. Il soggetto fu arrestato dopo un folle inseguimento lungo le strade di Pescara. Nel 2022, sempre a Pescara, un altro soggetto, già noto alle forze dell’ordine, aggredì finanzieri e poliziotti. Posto agli arresti domiciliari, il giorno dopo fu nuovamente arrestato dai carabinieri dopo un altro folle inseguimento.

Da questi fatti si capisce che bisogna avere il coraggio di modificare le norme a tutela dei lavoratori delle forze di polizia. Servono norme deterrenti se vi vuole garantire la sicurezza degli operatori e i diritti dei cittadini per bene”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.