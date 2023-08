Arrestato il finto chirurgo con la terza media: scovato in Italia, aveva cambiato nome in “Luigi”

Roma, 29 ago 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da leggo.it / Arrestato il finto chirurgo che operava con la terza media da 15 anni. Era ricercato in tutto il mondo, con avvistamenti fino a Hong Kong.

L’attività medica è finita questa mattina, martedì 22 agosto, a Marghera (Venezia), dove l’Arma ha ammanettato l’uomo con un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria romena, per l’espiazione di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all’esercizio abusivo della professione medica in quel paese. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.