LEGGE DI BILANCIO E RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO MILITARI

Roma, 29 ago 2023 – CHE IL GOVERNO NON SIA ANCORA UNA VOLTA DIMENTICHEVOLE.

Il Si.U.L.M., sindacato dei militari interforze, rivolge un appello al Governo affinché si impegni, finalmente, a stanziare i fondi necessari per garantire il rinnovo contrattuale per il triennio relativo alle annualità comprese tra il 2022 ed il 2024. Chiediamo che questa contrattazione permetta un adeguato ristoro per quanto perso in termini di potere d’acquisto negli ultimi 20 anni, sia con il blocco stipendiale del 2010 sia con inflazione a doppia cifra di questi ultimi anni. E’ necessario rammentare che il “dilatare” i periodi per il rinnovo dei contratti, attuato sia dai governi di destra e che di sinistra, ha fortemente penalizzato economicamente tutto il personale militare contrattualizzato ed in particolare quello che riveste i gradi più bassi.

Il Si.U.L.M. ribadisce a gran voce di attribuire maggiore importanza al garantire condizioni adeguate di lavoro e stabilità economica per tutti i membri delle Forze Armate.

Stiamo vivendo un tempo dove i posti messi a concorso nelle FF.AA. non vengono ricoperti tutti o comunque sono partecipati da un numero sempre più basso di concorrenti. Qualcuno dovrebbe chiedersi il perché?!?!?

Dopo anni di demonizzazione dei dipendenti pubblici da parte dell’ex Ministro Brunetta e non solo, osserviamo i primi riscontri negativi e se non si corre immediatamente ai ripari il futuro sarà ancora più “nero”, perché le eccellenze dei nostri giovani preferiranno altre soluzioni.

Secondo questo sindacato Si.U.L.M., Noi militari siamo la spina dorsale della Difesa nazionale e svolgiamo un ruolo cruciale nella sicurezza del Paese e nel mantenimento della democrazia nelle tantissime aree del mondo dove siamo impegnati. Ogni giorno affrontiamo sfide diverse e complesse che richiedono preparazione, addestramento costante e una motivazione adeguata.

Il Si.U.L.M. ritiene che sia fondamentale fornire a queste donne e a questi uomini con le stellette un contratto che rifletta adeguatamente l’importanza della loro professione. Un altro atteggiamento dimostrerà in modo chiaro che nemmeno questo Governo di destra apprezza e riconosce il servizio ed il sacrificio degli uomini in divisa. E’ necessario quindi che ci sia un’inversione di tendenza e che l’Esecutivo dimostri con fatti e non più con le parole concreta sensibilità stanziando i fondi necessari al rinnovo contrattuale dei militari. Rinnoviamo l’appello al Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Giorgia Meloni, e al nostro Ministro, On.le Guido Crosetto, di dare un segnale concreto per far capire ai Militari che almeno questa volta non saranno dimenticati.

Sindacato SIULM

Il Segretario Generale Interforze

Tesone Luigi

