Manovra, caccia alle risorse. Scure sui contratti pubblici. I SOLITI PROBLEMI, MA SEMPRE A CARICO DI CHI LAVORA!

Roma, 29 ago 2023 – LE SOLITE SCUSE PER NON DARE I SOLDI AGLI STATALI? Mentre aumentano tutti i prezzi e il costo della vita ormai e’ alle stelle, succede anche che agli statali si chiede sempre di attendere. NON E’ CHE SI PROCEDE VERSO IL BLOCCO DEGLI STIPENDI COME SUCCESSO NEL 2009/2010?



Certo 8 miliardi non sono pochi, ma vanno trovati, come si trovano sempre, e dico sempre, i soldi per elargire gli aumenti ai dirigenti e soprattutto ai politici, i quali quest’ultimi non si fanno mancare mai nulla!

Una eventuale sospensione del rinnovo contrattuale 2021/23 avra’ ricadute molto negative sia su chi ancora lavora e sia per chi e’ in procinto di andare in pensione, ricevendo un trattamento economico inferiore sia sulla liquidazione che sul rateo mensile della pensione stessa.

Segue breve racconto ripreso da Repubblica.it

Per la nuova stagione dei rinnovi servirebbero fino a 8 miliardi. Impossibili da trovare. Il ministro Zangrillo faccia a faccia con Giorgetti per chiedere chiarezza sulle risorse disponibili.

Otto miliardi difficili se non impossibili da trovare, una grande incognita sulla manovra, che lunedi inizia il suo percorso. Risorse indispensabili per i rinnovi di tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, che a questo punto sono a rischio. Risorse che, secondo i sindacati, sarebbero comunque insufficienti.

“Una indicazione realistica”, come ha avuto invece modo di dichiarare il ministro della Pa Paolo Zangrillo, che la prossima settimana vedrà il titolare del M.E.F.. Fonte Repubblica.it

