MILITARI E SALUTE / Il gruppo 3M pagherà 6 miliardi di dollari per chiudere le cause con i militari Usa danneggiati dai suoi tappi per le orecchie

Roma, 30 ago 2023 – FACCIAMO ANCHE NOI SEMPRE ATTENZIONE ALL’USO DI DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI; SEMBRA CHE NON TUTTI FUNZIONANO COME PROMESSO.

SEGUE RITAGLIO DI ARTICOLO RIPRESO DA ilfattoquotidiano.it / Il gruppo 3M dovrà pagare 6 miliardi di dollari per chiudere le 300mila cause legali con richieste di risarcimento intentate dai militari che sostengono di aver perso l’udito a causa dei tappi per le orecchie fornite dal gigante americano.

Lo riporta il Washington post. Attuali ed ex membri delle forze armate sostenevano che i tappi per le orecchie di 3M fossero difettosi e non li proteggessero mentre erano in servizio, causando loro perdita dell’udito o acufene, ovvero un continuo ronzio percepito all’interno dell’orecchio.

Il pagamento risolve uno dei più grandi illeciti di massa nella storia degli Stati Uniti. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



