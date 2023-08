Uomo armato (Ex ufficiale di complemento) asserragliato in casa in Friuli. Le negoziazioni sono in corso. L’uomo aveva dato segni di squilibrio mentale e i carabinieri sarebbero intervenuti per notificargli un divieto di detenzione di armi

Roma, 30 ago 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da AGI.it – Dopo oltre otto ore si trova ancora asserragliato nella sua abitazione di Cordovado, in provincia di Pordenone, il cinquantacinquenne ex ufficiale di complemento circondato dai Carabinieri. Alla gente della zona è stato consigliato di non muoversi. Lo stabile è stato fatto evacuare. Le negoziazioni sono ancora in corso.

Sembra che questo suo atteggiamento sia dovuto al fatto che i carabinieri gli stessero notificando un provvedimento, emesso dalla Questura, di divieto di detenzione di armi e quindi con il ritiro di quelle che aveva in casa, per lo più fucili per uso sportivo. Una decisione questa determinata dal fatto che l’uomo aveva dato segni di squilibrio mentale recentemente, tanto che i vicini di casa avevano presentato diversi esposti nei suoi confronti.

Da quanto si è appreso, l'uomo, ricevuta la notifica per il sequestro delle armi, ha postato sui social minacce, anche autolesionistiche, se si fosse proceduto con il sequestro. La vicenda è seguita dal Questore di Pordenone Luca Carocci.



