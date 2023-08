Foto di militare salentino premiata al congresso europeo della stampa di Zurigo

Roma, 31 ago 2023 – Riconoscimento salentino al 43esimo congresso europeo della stampa militare che si è svolto recentemente in quel di Zurigo: come reso noto dal ministero della Difesa, il primo premio per la migliore fotografia d’autore, pubblicata su giornali e riviste militari europee, è stato assegnato a “Rivista Militare”, con una foto del militare appartenente all’Esercito, Marco Valentino, originario di Galatina ed effettivo alla brigata Pinerolo.

La foto premiata è stata scattata durante l’esercitazione “Salamandra 2022”, che ha visto impegnati in addestramento i Reparti Genio del Comando Forze Operative Sud, ed è stata pubblicata sul terzo numero dello scorso anno della rivista specializzata all’interno del concorso fotografico “Foto d’autore”. Ritrae un momento dell’addestramento sulle acque del fiume Sele, dei reparti militari, presso l’area addestrativa del comprensorio salernitano di Persano. <<<FONTE>>>

