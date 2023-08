Licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui per “gravi motivi”

Roma, 31 ago 2023 – Circolare del 19-6-2023 di PERSOMIL: “Nelle more della emanazione dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, si comunica che, in via esclusivamente temporanea, tra i “gravi motivi” di cui alla licenza straordinaria, fino ad un massimo di 45 giorni annui, è possibile, esclusivamente a coloro che siano designati in rappresentanza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) iscritte all’albo ministeriale, ricomprendere il permesso sindacale giornaliero, nel numero massimo di 9 giorni mensili, di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46, recante “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.

L’istituto, con riguardo ad un massimo di n. 7 rappresentanti, appositamente designati dal Segretario generale/nazionale di ogni APCSM iscritta all’albo ministeriale, può essere fruito in aggiunta alle 10 ore di permesso per la partecipazione alle assemblee previste dalla circolare in riferimento.” LA CIRCOLARE COMPLETA LA TROVI QUI >>>

.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.